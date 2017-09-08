У донбасского переселенца под Киевом обнаружили оружие и боеприпасы

Под Киевом в городе Вишневое правоохранители обнаружили арсенал оружия в квартире у переселенца из Донбасса.
Мужчина пояснил, что оружие привез с востока Украины три года назад.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"В городе Вишневое, по месту временного проживания 28-летнего мужчины, который приехал в столичную область в 2014 году, сотрудники полиции изъяли 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова, пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Также изъяты другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом обнаружен тайник с боеприпасами.