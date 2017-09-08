В Украине с начала года утонули 888 человек

С начала 2017 года в украинских реках и водоемах утонули уже 888 человек.

Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что случаев гибели людей в результате утопления стало меньше, ведь в Украине снижается температура воздуха.

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"В целом с начала года на водоемах страны утонуло 888 человек, из которых 87 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 124 ребенка", – подытожили в ГСЧС.

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