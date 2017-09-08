Украинцев просят не использовать контрольно-пропускной пункт "Краковец"

В Госпогранслужбе Украины просят украинцев не использовать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Краковец" на протяжении 9-12 сентября.
В ведомстве объясняют это тем, что некоторые отдельные политические партии и депутаты анонсировали проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска массовых акций в связи с приездом экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Государственная пограничная служба Украины обращает внимание тех, кто планирует принимать участие в этих собраниях, на то, что в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе действуют особые правила – пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц. Поэтому просим придерживаться установленных законодательством норм и правил", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, пограничники просят украинцев на время проведения массовых акций вблизи пункта пропуска "Краковец" выбрать "другие маршруты движения во избежание вероятных неудобств".
Напомним, Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину.