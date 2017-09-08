IKEA может открыть собственное производство в Украине

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA рассматривает возможность открытия даже не магазина, а собственного производства в Украине.

Об этом сообщил Начальник управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис на своей Facebook-странице.

"После сегодняшней моей встречи с участием EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association с менеджментом IKEA удалось достичь договоренности о следующем предметном контакте с вопросом размещения производств компании на территории Львовщины", - пишет он.

При этом он отметил, что процесс вхождения ритейлера требует интенсивной работы с массивами различных данных об украинских рынках, а переговоры по размещению производства не прекращались, хотя и затянулись по времени.

Напомним, IKEA подтвердила намерение работать в Украине.