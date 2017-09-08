Опубликован текст Энергостратегии Украины до 2035 года

Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало текст энергетической стратегии Украины до 2035 года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В газете "Урядовый курьер" также опубликовано распоряжение Кабмина №605 об утверждении этой стратегии.
Что касается развития угольного сектора, то стратегия предполагает ликвидацию государственного оптового покупателя угля и внедрение биржевой торговли угольной продукцией.
До 2035 года АЭС должны обеспечивать 50 % генерации электроэнергии в стране, доля возобновляемых источников - увеличиться до 12,8 %, доля большой гидроэнергетики – до 6,7 %. Остальные объемы электроэнергии будут производить ТЭС.
Согласно Энергостратегии, Украина намерена перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу.
Напомним, строить энергомост Украина-ЕС помогут компании из США, Польши и Великобритании.