Северодонецк и Лисичанск остались без электро- и водоснабжения

Специалисты Укрэнерго уже выехали для восстановления электроснабжения

Жители Северодонецка и Лисичанска Луганской области остались сегодня, 8 сентября, без электроэнергии и водоснабжения.

Об этом сообщает LIGA.net.

По словам местных жителей, свет и воду отключили в районе 10:00.

"Никаких предупреждений не было об отключениях. Работа нескольких предприятий остановлена", - отметила местная жительница.

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В Новоайдаре частично есть отключения.

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации пообещали уточнить причину отключений в течение ближайшего времени. "Ремонтники выехали, выясняют причину", - рассказали в пресс-службе.

Позже в ЛЕО сообщили, что сегодня в 9:56 действием устройств релейной защиты и автоматики автоматически отключилась ВЛ 220 кВ "ЛуТЕС - Лисичанская", принадлежащий ГП "НЭК" Укрэнерго ". Это привело к обесточиванию большей части Луганской области, в частности, без электричества оказались населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое, Горское, Кабанье и другие.

Электроснабжением обеспечены Станица Луганская, Счастье, Новоайдар, Старобельск.

Известно, что специалисты Укрэнерго уже выехали для восстановления электроснабжения. В то же время, при неудачном опробовании воздушной линии, до устранения повреждения будут применяться ограничения потребителей.

Отметим, что в Северодонецке проживают около 130 тыс. человек, в Лисичанске - 105 тыс.

Напомним, Фонд госимущества объявил о начале энергетической приватизации.