В Беларуси проводят проверку по факту исчезновения украинца Павла Гриба

В МВД РБ заявили, что сын украинского пограничника сотрудниками органов не задерживался

Управление внутренних дел Белоруссии проводят проверку по факту исчезновения 19-летнего украинца Павла Гриба.

Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

В ведомстве заявили, что Павел Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался.

"В настоящее время его местонахождение не установлено", - заявили в белорусском МВД.

"Сотрудниками ОВД Белоруссии проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры для установления местонахождения пропавшего украинца Гриба. По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения Гриба", - отписались в ведомстве.

Напомним, 27 августа сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего сына, 19-летнего Павла. Он предположил, что ФСБ выманила сына в Гомель под видом встречи с девушкой, а потом задержала его. Отец считает, что Павла могли доставить в СИЗО Краснодара.