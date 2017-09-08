В 2017-м Украина уменьшила потребление антрацита на 3,5 млн тонн, - Насалик

В течение 2017 года потребление антрацитовой группы угля в Украине уменьшилось на 3,5 млн тонн. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.
"Министерству удалось в течение года снизить на 3,5 млн тонн потребления антрацита. В следующем году – еще минус 3,5 млн тонн, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля", - заявил Насалик.
Министр отметил, что сейчас все проекты по модернизации государственных шахт прошли необходимые экспертизы в министерстве экономического развития и торговли. В то же время Министерство энергетики разработало полный план использования выделенных на поддержку госшахт из бюджета миллиарда гривен. Соответствующий план должен быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины.
"Использование этих средств позволит увеличить по году выпуск газовой группы угля, который производится в Украине, дополнительно на 2,2 млн тонн", - сказал Насалик.
Ранее министр энергетики Игорь Насалик уже заявлял, что Украина в 2019 году сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.