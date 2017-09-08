В 2017-м Украина уменьшила потребление антрацита на 3,5 млн тонн, - Насалик

В течение 2017 года потребление антрацитовой группы угля в Украине уменьшилось на 3,5 млн тонн. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

"Министерству удалось в течение года снизить на 3,5 млн тонн потребления антрацита. В следующем году – еще минус 3,5 млн тонн, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля", - заявил Насалик.

Министр отметил, что сейчас все проекты по модернизации государственных шахт прошли необходимые экспертизы в министерстве экономического развития и торговли. В то же время Министерство энергетики разработало полный план использования выделенных на поддержку госшахт из бюджета миллиарда гривен. Соответствующий план должен быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия официально признала вывоз антрацита с захваченных шахт в Донбассе

"Использование этих средств позволит увеличить по году выпуск газовой группы угля, который производится в Украине, дополнительно на 2,2 млн тонн", - сказал Насалик.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик уже заявлял, что Украина в 2019 году сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.