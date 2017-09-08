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Главная » Страна » СБУ пресекла во Львове провокацию российских спецслужб

СБУ пресекла во Львове провокацию российских спецслужб

СБУ пресекла во Львове провокацию российских спецслужб
Фото: vedomosti.ru

"Псевдоматери" военных должны были требовать прекращения АТО в Донбассе

08.09.17 118
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Служба безопасности Украины предотвратила проведение в Львове провокационной акции российских спецслужб с участием якобы "матерей участников АТО". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Службой безопасности Украины задокументировано и пресечено проведение в нашей стране очередной, режиссированной в России, фейковой акции, направленной на расшатывание ситуации в стране. По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемые "Собрание матерей участников АТО", во время которых подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях”, - говорится в сообщении.

По данным СБУ, организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Русского культурного центра" за российские средства наняла в качестве участников рядовых граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 грн  почти 100 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. При этом ни одного настоящего члена семьи участников АТО среди протестующих не было.

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