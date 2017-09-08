Стали известны ориентировочные даты ВНО в 2018 году

В 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

8 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины, регулирующий проведение внешнего независимого оценивания 2018 года. В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право сдать тесты максимум по четырем учебным предметам.

В целом внешнее независимое оценивание пройдет по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения

Выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать:

- украинский язык и литературу;

- математику или историю Украины (на выбор участника);

- еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

В 2018 году для проведения внешнего независимого оценивания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будет использовано тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет также часть "Понимание речи на слух", предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

Выпускники старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года, которые хотят, чтобы им зачли результат внешнего независимого оценивания по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны сдать соответствующий предметный тест уровня В2.