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Главная » Страна » Кучма считает "издевательством" российский вариант размещения миротворцев в Донбассе
Ситуация в Донбассе

Кучма считает "издевательством" российский вариант размещения миротворцев в Донбассе

Кучма считает "издевательством" российский вариант размещения миротворцев в Донбассе
Леонид Кучма / Фото: AP

Своими предложениями Кремль хочет загнать нас в глухой угол

08.09.17 164
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает неприемлемым предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант размещения миротворцев в Донбассе.

Об этом он заявил в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина", передает Интерфакс-Украина.

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - подчеркнул он.

Кучма выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны. Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница – святая святых".

Представитель Украины в ТКГ также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

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