Москаль просит Порошенко ветировать закон об образовании

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает права национальных меньшинств, и в связи с этим просит президента Петра Порошенко ветировать документ. Об этом он пишет на своем сайте.

"Принятый большинством Верховной Рады новый Закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, Закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами", - отмечает губернатор.

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По его мнению, новый закон, а именно его седьмая статья, касающаяся языка обучения, нарушает нормы закона о нацменьшинства в Украине, который гласит, что "Государство гарантирует всем национальным меньшинствам права на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке".

Москаль считает, что внесенные в закон изменении во время обсуждения в парламенте противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, с Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - заявляет Москаль.

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Он пояснил, что абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику.