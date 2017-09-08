Суд арестовал имущество Запорожского алюминиевого комбината

Суд наложил арест на все имущество Запорожского алюминиевого комбината. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Соответствующее решение было принято с целью недопущения дальнейшего хищения имущества предприятия.
В ведомстве рассказали, что сейчас в производстве следственного управления полиции области находится уголовное производство, открытое в 2016 году, по факту присвоения должностными лицами ЗАК имущества предприятия, что нанесло ему ущерб на сумму более чем 5 млн грн.
Напомним, в сентябре 2016 года Высший хозяйственный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к российским инвесторам и вернул ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" в собственность государства.