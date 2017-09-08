В аэропорту Одессы приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту Одессы заложили капсулу на месте строительства новой взлетно-посадочной полосы. Участие в торжественной церемонии принял премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.
После завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.
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"Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны", - сказал глава правительства.
Как передает местное издание Думская, Гройсман сообщил, что в этом году на строительство полосы Кабмин выделил 500 млн грн, а в 2018-м аэропорт получит 1,17 млрд грн.
Напомним, паркинг в международном аэропорту "Борисполь" будет достроен до конца 2018 года.