Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В аэропорту Одессы приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Одессы приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Одессы приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы
Геннадий Труханов, Владимир Гройсман и Максим Степанов / Фото: http://dumskaya.net

Владимир Гройсман обещает, что строительные работы займут не более 30 месяцев

08.09.17 178
000

В международном аэропорту Одессы заложили капсулу на месте строительства новой взлетно-посадочной полосы. Участие в торжественной церемонии принял премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

После завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.

"Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны", - сказал глава правительства.

Как передает местное издание Думская, Гройсман сообщил, что в этом году на строительство полосы Кабмин выделил 500 млн грн, а в 2018-м аэропорт получит 1,17 млрд грн.

Напомним, паркинг в международном аэропорту "Борисполь" будет достроен до конца 2018 года.  

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Одессе полиция проводит масштабную спецоперациюПатрульную полицию Тернополя возглавил экс-руководитель полиции ОдессыСовет инноваций появится в Украине уже в октябре

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 25406
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11494
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4674
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4782
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2283
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1422
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3290
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 4446 / 9164
  2. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 3002 / 3388
  3. Зороастрийскую "башню молчания" нашли в Иране 2807 / 3201
  4. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 2566 / 2911
  5. Под аркой Керченского моста прошло первое судно 2364 / 2959
  6. Порошенко: Россия готовится к наступательной войне континентального масштаба 2120 / 2548
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2112 / 57012
  1. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 21 / 2911
  2. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 15 / 2507
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 14 / 57012
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 12 / 11494
  5. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 7 / 9164
  6. Дело в деньгах. Какими банкнотами рассчитывались украинцы с начала прошлого века 7 / 1079
  7. На Солнце зарегистрировали рекордно большую вспышку 7 / 899
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.