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Главная » Страна » Кучма: Из списка на обмен пленными исключили людей, не имеющих отношения к событиям в Донбассе
Кучма: Из списка на обмен пленными исключили людей, не имеющих отношения к событиям в Донбассе
Леонид Кучма / Фото: "РИА Новости"
Ситуация в Донбассе

Кучма: Из списка на обмен пленными исключили людей, не имеющих отношения к событиям в Донбассе

По словам представителя Украины на переговорах в Минске, "выбросили" 43 человека

08.09.17 292
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Из списков для обмена заложниками были исключены 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО и на обмене которых настаивают в ОРДЛО. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма, передает Интерфакс-Украина.

"Из списка были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО. Это те, кто стрелял на Майдане, и те, кто имеет отношение к трагическим событиям 2 мая (события в Одессе 2 мая 2014 года, - ред.) и к другим нехорошим делам на территории Украины", - сообщил второй президент Украины.

По его словам, со стороны Украины работает серьезная группа переговорщиков.

"У нас серьезная группа переговорщиков во главе с Ириной Геращенко. Она человек последовательный и умеет отстаивать интересы Украины. Тут президент угадал. И Медведчук– прямой выход на Россию и на ОРДО/ОРЛО. А то, что это используется в таких целях, моральных и политических, - для нас это очень больная тема", - сказал Л.Кучма.

Ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщал, что Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, находящихся в плену на Донбассе. 

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