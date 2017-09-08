Оккупанты продлили арест трем "крымским диверсантам"

Один из "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов / Фото: соцсети

Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО уже 10 месяцев

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя 7 сентября продлил арест до 8 ноября севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Задержанные в ноябре прошлого года граждане Украины уже 10 месяцев находятся за решеткой", - говорится в сообщении.

Новое постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей приняла "судья" Янина Охота.

Напомним, в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В свою очередь спикер Минобороны Андрей Лысенко опроверг эту информацию, заявив, что украинских диверсантов в Крыму нет, ФСБ Российской Федерации в очередной раз вводит всех в заблуждение.

По информации СМИ, задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудко. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова.