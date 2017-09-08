Завтра стартует избирательная кампания в 201 объединенной территориальной громаде

Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса первых местных выборов в 201 объединенной территориальной громаде завтра, 9 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Завтра, 9 сентября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые назначены на 29 октября 2017 года в 201 объединенной территориальной громаде во всех без исключения областях Украины", - говорится в сообщении.

В состав этих ОТГ вошли 933 местных советов (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841).

31 августа ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов. Согласно ему, до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии и сформировать их состав.

25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.