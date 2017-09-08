Украинского политзаключенного Клыха в РФ вернули в колонию

Незаконно осужденного в Российской Федерации украинца Станислава Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Мария Томак.

"Станислав Клых окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", – говорится в сообщении.

Напомним, Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации, когда украинский журналист приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадицииКарпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов добавил Клыху еще месяц к 20 годам тюрьмы "по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова".

26 августа Клыха из Верхнеуральской тюрьмы перевели в больницу, но в какую именно не было известно. Как в последствии оказалось его якобы по собственному желанию перевели в психиатрическую больницу в Магнитогорске.