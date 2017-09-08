Порошенко просит Раду ратифицировать два европротокола по правам человека

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человек и основополагающих свобод. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Протоколы были разработаны комитетом министров Совета Европы и содействуют работе Европейского суда по правам человека, сокращению сроков принятия решения судом и повышению стандартов защиты прав человека.

В частности, протокол №16 даст возможность Верховному суду до вынесения приговора получать консультативное решение от ЕСПЧ.

Украина подписала эти документы 20 июня 2014 года.

По состоянию на 6 сентября 2017 года протокол №15 подписали 45 государств, 35 из них - признали обязательное выполнение ими этого документа. Протокол №16 подписали 18 государств, восемь из них - признали его обязательным к выполнению.