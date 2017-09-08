54 военных Украины погибли в миротворческих миссиях ООН

За период с 1992 года 42 тысячи украинских военнослужащих принимали участие в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает DW.

Украина уже 25 лет принимает активное участие в миротворческих миссиях ООН. На данный момент 448 украинских миротворцев задействованы в девяти миротворческих операциях Организации Объединенных Наций – от Приднестровья до стран Африки.

Всего с 1992 года в составе миротворческих контингентов ООН побывали 42 тысячи украинских военных, 54 украинца погибли.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Совете безопасности ООН не поддерживают проект резолюции Российской Федерации о миротворцах в Донбассе.

"Тот проект резолюции, который РФ внесла в Совет безопасности, не поддержал никто. Во-вторых, я уже говорил со многими из своих друзей и коллег в ЕС. Встречался с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Австрии Себастьяном Курцем. Думаю, моим коллегам прекрасно понятно, на что направлена указанная российская "инициатива", – сказал Климкин.