Украинские журналисты тайно пробрались в Донецк и показали, чем сейчас живет город после трехлетней оккупации.

В оккупированном Донецке ездят машины без номеров. Таксисты говорят, что все они "отжаты" боевиками.

У самого Захарченко бронированные авто и до зубов вооруженные наемники-охранники, отмечается в сюжете "1+1", передает УНИАН.

Украинские журналисты показали видео кортежа главаря "ДНР".

Провели "гастротур" по оккупированному городу. В магазинах продаются украинские продукты, однако их никто не покупает. У людей просто нет денег. Цены на российскую продукцию ниже, говорят местные жители.

У самого Захарченко хакеры нашли миллионы, которые лежат в так называемом центробанке, а на его жену оформлена бывшая сеть супермаркетов "АТБ", которую переименовали в "Республиканский". Кроме того, семья главаря "ДНР" открыла несколько магазинов "Семерочка".

С начала комендантского часа, который в "ДНР" так и не отменили, в городе слышны звуки артиллерии. Боевики продолжают обстреливать, в нарушение всех договореностей, украинские позиции из жилых кварталов Донецка.