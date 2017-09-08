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Главная » Страна » АТО: На приморском направлении ранены трое наших военных
АТО: На приморском направлении ранены трое наших военных
Фото: dialog.ua
Ситуация в Донбассе

АТО: На приморском направлении ранены трое наших военных

Боевики провели 14 обстрелов

08.09.17 19
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В районе проведения антитеррористической операции сегодня снова неспокойно. Основная активность российско-оккупационных группировок зафиксирована на приморском и донецком направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С полуночи и по состоянию на 18:00 8 сентября незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинской армии.

На донецком направлении боевики 4 раза обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши укрепления в окрестностях Авдеевки, дважды – вблизи Зайцево. Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты у шахты Бутовка.

Наиболее горячо было на приморском направлении. Из гранатометов российские наемники били в районе Павлополя и Широкино. Двое наших защитников получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки. Также у Марьинки еще один наш военный был ранен вражеским снайпером.

На луганском направлении враг применял гранатомет неподалеку Крымского.

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