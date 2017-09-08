В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно – есть пострадавшие. Об этом сообщает 112 Украина.
Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу.
Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости.
На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.
Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились три человека: мужчина, женщина и ребенок. Есть сведения, что мужчина погиб.
На месте событий
Фото: Мирослава Наумчук / УНИАН