По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализированы

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно – есть пострадавшие. Об этом сообщает 112 Украина.

Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу.

Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости.

На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились три человека: мужчина, женщина и ребенок. Есть сведения, что мужчина погиб.

На месте событий







Фото: Мирослава Наумчук / УНИАН