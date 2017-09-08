В ГСЧС подтвердили гибель водителя взорванного на Бессарабке автомобиля

8 сентября в 18:21 в Киеве возле Бессарабского рынка (ул. Большая Васильковская, 5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Погиб один человек (водитель).
Причина взрыва устанавливается. От ГСЧС на месте происшествия работают 1 единицы техники и четыре человека личного состава.
На место взрыва прибыл первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.
Вибух у центрі Києва: на місце прибув перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав #Аброськін. Подробиці згодом pic.twitter.com/nWL0uMAG2E— МВС України (@MVS_UA) 8 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в центре Киева между ул. Бассейной и Большой Васильковской взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами. Автомобиль полностью уничтожен. По свидетельству очевидцев, в салоне было три человека, мужчина, женщина и ребенок. Женщину и ребенка госпитализировали.