В результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб, по предварительной информации, водитель-чеченец служивший в зоне АТО в Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на человека, который представился родственником пострадавших.

"Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах", – сказал он.

Также Леонид, друг Тимура уточнил, что, по его мнению, "есть след из России", возможно речь идет о заказном убийстве.

"Он был чеченец. Или гражданин России – не знаю. Машина была на грузинских номерах. Он был нашим, выступал за Украину. Я думаю, есть след из России", - сообщил он.

Информации о том, кто были женщина с ребенком, уточнить пока не удалось.

Также с корреспондентами пообщался Тимерхан Манаев, который заявил, что лично знал Тимура, погибшего в авто.

"Это Тимур Махаури. Он находился в нашем батальоне имени Джохара Дудаева. Он активно принимал участие еще в чеченской войне, его Кадыров называет своим личным врагом. За ним давно охотились. Скорее всего это и есть их след", – сказал Тимерхан Манаев.

При этом он сказал, что точно не знает, кто были женщина и ребенок. Также Манаев сказал, что думает, что это российский след. На вопрос "были ли угрозы представителям батальона?" он ответил утвердительно.

"Были. Его не один раз пытались подорвать. Два раза в Грузии подрывали, несколько раз стреляли. На фронт тоже с нами ездил", – сказал Тимерхан Манаев.

Еспресо.ТВ сообщает, что погиб Тимур Махаури (Али Дубаев), известный также как Руслан Папаскери.

По информации из открытых источников, Махаури был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя "Имарата Кавказ" (исламистская организация, которая ведет вооруженную борьбу с Россией на Северном Кавказе) Мусы Атаева.

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Ранее сообщалось, что 8 сентября в 18:21 в центре Киева между ул. Бассейной и Большой Васильковской взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами. Автомобиль полностью уничтожен. По свидетельству очевидцев, в салоне было три человека, мужчина, женщина и ребенок. Женщину и ребенка госпитализировали.