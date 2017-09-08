Вечером 8 сентября в центре Киева был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир – ребенок, не пострадал. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"В автомобиле находилось три человека: это мужчина, который погиб, это женщина, которая получила серьезные повреждения, и сейчас за ее жизнь борются медики, и это ребенок, который выжил, и жизни которого ничто не угрожает", – сказал Шевченко.

Правоохранители уточнили, что женщине оторвало ногу.

По его словам, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Потерпевший у нас гражданин другого государства – он гражданин Грузии, его личность установлена… Это лицо, достаточно известное в криминальных кругах, и его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии, имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", – отметил представитель МВД.

Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако он добавил, что для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком, необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.

По его словам, убийство было неслучайным: хотели убить именно этого человека.