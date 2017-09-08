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Главная » Страна » НАБУ выявило сговор в порту "Южный"

НАБУ выявило сговор в порту "Южный"

НАБУ выявило сговор в порту "Южный"
Порт "Южный" / Фото из открытых источников

С нарушителей взыскали 23 млн грн

08.09.17 613
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На основании фактов, установленных детективами Национального антикоррупционного бюро, Антимонопольный комитет признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту "Южный". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Два предприятия, которые прибегли к этим антиконкурентным согласованным действиям – "Лигос уа" и "Укрсвязьгидробуд" – комитет оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн.

Им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших трех лет.

Напомним, в октябре 2015 года Южненский филиал "Администрация морских портов Украины" осуществила закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный".

По результатам торгов был заключен договор с "Лигос уа" на сумму почти 134 млн грн. Следствие считает, что эта закупка проведена по завышенным ценам.

Собрав достаточно информации, которая свидетельствовала о возможном антиконкурентном характере действий со стороны участников торгов, НАБУ обратилось в Антимонопольный комитет и тот начал собственное расследование.

Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок, расследуется детективами НАБУ в рамках уголовного производства по факту возможного совершения должностными лицами АМПУ ряда коррупционных уголовных преступлений, в результате которых интересам государства нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

Все уголовные правонарушения связаны с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов.

Кроме того, на основании собранных доказательств в расследовании упомянутого уголовного производства, весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора на сумму 712 млн грн.

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