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Главная » Страна » В украинскую ГТС готовы войти четыре мировые компании, – Коболев

В украинскую ГТС готовы войти четыре мировые компании, – Коболев

В украинскую ГТС готовы войти четыре мировые компании, – Коболев
Андрей Коболев / Фото: РБК

Интерес потенциальных партнеров вызвала возможность остановить таким образом "Северный поток-2"

08.09.17 1034
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Четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую ГТС. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает 5 канал.

"Наша ГТС должна быть прагматично интересна. У нас есть четыре конкретных интересанта. Это четыре большие газовые компании в мире. Две из них входят в категорию крупнейших. Они являются собственниками, операторами крупных систем в Европе. Для них это стратегически интересно, это потенциально финансово интересно. Они пришли к нам и проводят с нами переговоры относительно того, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", – сказал Коболев.

По его словам, инициатива исходила от Украины, однако сначала интереса к ГТС не было.

"Интерес появился только тогда, когда стало очевидно, что за счет этого механизма можно остановить "Северный поток-2", – отметил глава правления Нафтогаза.

Напомним, в конце апреля 2017 года Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании Северного потока-2. Газпром отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам Газпром на таких же условиях. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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