После взрыва на Бессарабке полиция Киева усилит патрулирование

Правоохранители усилят меры безопасности в центре города, в метро, на ж/д вокзалах и в местах массового скопления людей

В Киеве полиция переходит на усиленный вариант несения службы, в частности, в центре столицы, в метро и на вокзалах. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

"Для обеспечения правопорядка и патрулирования города будут задействованы все подразделения столичной полиции. В частности, правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города, а также на станциях и в вагонах метрополитена, на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания граждан", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что по указанию начальника полиции Киева Андрея Крищенко к усиленным патрулированиям будут привлекать работников территориальных управлений, управления полиции в метрополитене, сотрудников полков полиции особого назначения, патрульной полиции, кинологов и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, вечером 8 сентября в центре Киева был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина-пассажир получила тяжелые ранения, у третьего пассажира – ребенка – легкие повреждения.