Женщиной, которая пострадала во время взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве, может быть известной моделью по имени Наталья. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина сказала родственница пострадавшей, волонтер Ксюша Киевская.
Она рассказала, что пострадавшую зовут Наталья, а находившийся в салоне авто ребенок – 6-летний мальчик Антон.
"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. То есть она была лицом Dior", – сказала Киевская.
На вопрос, какую фамилию носит пострадавшая, она ответила: "Я не знаю, на какой она сейчас фамилии".
По словам собеседницы телеканала, ребенка перевели в ожоговое отделение.
"Ее (женщину) привезли без всяких документов, потому что она вся обгоревшая. У нее разрыв правого бедра. У нее сильно повреждена правая рука, оторвана левая пятка, очень повреждены ткани лица", – сказала Киевская, добавив, что у пострадавшей неустойчивое давление.
"У ребенка руки ноги целы. Единственное – ожог 1-й степени", – добавила она.
Напомним, вечером 8 сентября в центре Киева был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина-пассажир получила тяжелые ранения, у третьего пассажира – ребенка – легкие повреждения.