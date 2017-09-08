В авто также был 6-летний мальчик

Женщиной, которая пострадала во время взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве, может быть известной моделью по имени Наталья. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина сказала родственница пострадавшей, волонтер Ксюша Киевская.

Она рассказала, что пострадавшую зовут Наталья, а находившийся в салоне авто ребенок – 6-летний мальчик Антон.

"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. То есть она была лицом Dior", – сказала Киевская.

На вопрос, какую фамилию носит пострадавшая, она ответила: "Я не знаю, на какой она сейчас фамилии".

По словам собеседницы телеканала, ребенка перевели в ожоговое отделение.

"Ее (женщину) привезли без всяких документов, потому что она вся обгоревшая. У нее разрыв правого бедра. У нее сильно повреждена правая рука, оторвана левая пятка, очень повреждены ткани лица", – сказала Киевская, добавив, что у пострадавшей неустойчивое давление.

"У ребенка руки ноги целы. Единственное – ожог 1-й степени", – добавила она.

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Напомним, вечером 8 сентября в центре Киева был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина-пассажир получила тяжелые ранения, у третьего пассажира – ребенка – легкие повреждения.