В Украине началась первая фаза Rapid Trident-2017

На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений Rapid Trident-2017.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в рамках учений американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке, десантированию грузов и личного состава.

Сами же учения будут способствовать повышению уровня боевой выучки Воздушных Сил ВС Украины и Вооруженных Сил Украины в целом.

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Официальная церемония открытия Rapid Trident-2017 состоится в понедельник, 11 сентября, в 9:00 на территории Международного центра миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне.

Представитель Минобороны также сообщил, что в маневрах на Яворивском полигоне примут участие 2,5 тысячи военнослужащих из более чем 10 стран.

Напомним, первые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС.