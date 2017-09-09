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Главная » Страна » У Саакашвили есть "план Б" возвращения в Украину

У Саакашвили есть "план Б" возвращения в Украину

У Саакашвили есть "план Б" возвращения в Украину
Михаил Саакашвили / Фото: Reuters

В "Краковце" экс-президент Грузии планирует встретиться с депутатами "Самопомочи" и "Батькивщины" во главе с Тимошенко

09.09.17 175
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Бывший Одесский губернатор и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили имеет несколько вариантов того, как легально вернуться в Украину.

Об этом сообщает ТСН.

"Есть несколько легальных моментов, как я могу легально вернуться домой в Украину, и я буду их использовать", - заявил политик и добавил, что "план Б" будет задействован, если его не пропустят через пункт пропуска "Краковец".

В чем суть "плана Б", как и других "легальных моментов" возвращения, политик решил пока держать в тайне.

При этом Саакашвили показал свой заграничный украинский паспорт и заявил, что не планирует его отдавать. Именно с ним 10 сентября он поедет с польского Перемышля на пункт пропуска "Краковец". Там он планирует встретиться с депутатами "Самопомочи" и "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

Кстати, как сказал Саакашвили, на границу он приедет со своим 11-летним сыном, поэтому надеется, что никаких эксцессов не будет.

Напомним, Украина получила запрос от Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили.

 

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