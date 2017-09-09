Киев передал в Совбез ООН обновленный проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Украина готова работать и дальше над установлением мира

Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение Совету безопасности проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, сообщает УНИАН.

"По поручению президента, обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", - сказал заместитель главы АП.

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По его словам, Украина передала партнерам в Совете безопасности ООН свою резолюцию о размещении миротворцев еще в 2016 году.

"К сожалению, в то время она не вызывала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию", - заявил Елисеев.

Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее и саммите Совета безопасности ООН.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что никто из членов Совета безопасности не поддержал российский проект резолюции относительно миротворцев в Донбассе.

Об этом дипломат рассказал в интервью Укринформ.

"На сегодняшний день практически ни один из членов Совета безопасности, кроме самой России, не высказался в пользу их идей. Некоторые просто промолчали. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва", - отметил Ельченко.

Напомним, 54 военных Украины погибли в миротворческих миссиях ООН.