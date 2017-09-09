За прошедшие сутки террористы в зоне АТО 35 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении боевики открывали огонь по нашим позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел они выпустили более 20 мин различных калибров.

В этом же районе террористы применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП.

В конце суток под обстрелы из гранатометов попали украинские укрепления в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. Возле Семигорья боевики вели огонь из гранатометов, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра возле Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы террористы применили в окрестностях Лебединского и Талаковки. Кроме того, в результате обстрела из гранатомета возле Водяного еще один украинский боец получил ранения.

На Луганском направлении из гранатометов дважды были обстреляны украинские позиции возле Крымского и вблизи Станицы Луганской.

В результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения.

Вот так выглядела оперативная обстановка по состоянию на 8 сентября.