Порошенко усилил инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

"С целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов законом уточняется перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, иностранные инвестиции в Украину в прошлом году составили более $4 млрд.