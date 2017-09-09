Порошенко усилил инвестиционную привлекательность государственных ценных бумаг

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги", который ранее был принят в парламенте.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.
"С целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов законом уточняется перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, иностранные инвестиции в Украину в прошлом году составили более $4 млрд.