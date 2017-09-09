Шкиряк перечислил версии подрыва авто на Бесарабке

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, это: умышленное убийство; террористический акт; причастность российских спецслужб; бизнес-криминальные разборки; личная неприязнь; личная месть.

Он также рассказал, что мощность взрывного устройства в автомобиле гражданина Грузии Тимура Махаури, предварительно, составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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"Сейчас следователи Нацполиции осуществляют все необходимые оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Проводятся допросы свидетелей, снимается информация с камер наружного наблюдения", - написал Зорян Шкиряк.

Он также отметил, что сейчас преступление расследуется по статье "умышленное убийство", но не исключено, что эту статью могут переквалифицировать в "террористический акт".

Напомним, после взрыва на Бессарабке полиция Киева усилит патрулирование.