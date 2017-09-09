Военные на первой линии зоны АТО получат 10 тысяч гривен доплаты, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские военные, которые несут службу на первой линии зоны АТО, получат доплату в размере 10 тысяч гривен.

Об этом он заявил во время своей рабочей поездки в Винницкую область, в ходе которой Порошенко посетил одну из военных частей Национальной гвардии, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, по словам президента, значительно улучшилось материально-техническое обеспечение армии и Нацгвардии.

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Он напомнил, что в 2014 году подразделения Нацгвардии выдвигались на боевые позиции на автобусах, а уже сейчас они укомплектованы современной бронированной техникой, качественным вооружением, вещевым, пищевым и медицинским обеспечением.

По словам Порошенко, улучшается и вопрос обеспечения жильем военнослужащих Нацгвардии, строятся и реконструируются общежития для военнослужащих-контрактников. Только в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии получат более 450 квартир.

Напомним, Киев передал в Совбез ООН обновленный проект резолюции о миротворцах в Донбассе.