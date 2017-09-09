В Донбассе находится до 6 тысяч российских военных, – Генштаб

Кроме того на временно оккупированной территории – до 40 тысяч боевиков

На оккупированных боевиками территориях Донбасса находится около 6 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает Радио Свобода.

"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", – сказал Селезнев.

Он отметил, что российские кадровые военные не прекращают прибывать на оккупированные территории Восточной Украины, в том числе и руководящий состав.

"Есть непосредственные военные руководители, на уровне командира роты и выше, которые выполняют задачи по принципу "командировки" на определенное время", – рассказал Селезнев.

Напомним, президент Петр Порошенко во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом 24 августа в Киеве заявлял об около 3 тысячах российских кадровых военных, воюющих в Донбассе.