Российская делегация в ООН изменила стиль общения, – Ельченко

Уже нет хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которые постоянно демонстрировал покойный Чуркин

У нового постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи нет наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, считает постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Говорить о смене тактики, видимо, еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которые постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", – отметил Владимир Ельченко, комментируя тактику российской делегации в отстаивании собственных интересов в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев передал в Совбез ООН обновленный проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Напомним, президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в ООН заместителя главы МИД РФ Василия Небензю в конце июля 2017 года.