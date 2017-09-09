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Главная » Страна » АТО: ВСУ несколько раз открывали ответный огонь
АТО: ВСУ несколько раз открывали ответный огонь
Бойцы АТО / Фото: Reuters
Ситуация в Донбассе

АТО: ВСУ несколько раз открывали ответный огонь

Боевики провели 16 обстрелов

09.09.17 30
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В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения антитеррористической операции несколько стабилизировалась. Незаконные вооруженные формирования не применялись минометы и другое тяжелое вооружение, а основная активность врага фиксировалась в нескольких точках. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

С полуночи до 18:00 9 сентября российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Наши военные несколько раз применяли оружие в ответ.

Больше обстрелов наших позиций было на Приморском направлении, в частности вблизи поселка Водяное. Здесь боевики 6 раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также дважды российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениям на подступах к Талаковке и Старогнатовке.

Из такого же оружия враг днем ​​несколько раз обстрелял силы АТО на донецком направлении – в Авдеевской промзоне и у Зайцево.

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