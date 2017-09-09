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Главная » Страна » Российские оккупанты продолжают добывать газ на шельфе Украины, – ГПСУ

Российские оккупанты продолжают добывать газ на шельфе Украины, – ГПСУ

Российские оккупанты продолжают добывать газ на шельфе Украины, – ГПСУ
Фото: УНИАН

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" смог обследовать около 20 объектов на четырех месторождениях

09.09.17 41
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Оккупанты продолжают добывать газ на черноморских месторождениях в исключительной (морской) экономической зоне И(м)ЭЗ Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники снова инициировали работу межведомственной группы на борту корабля морской охраны "Григорий Куропятников" в районе расположения газовых месторождений.

Таким образом, пограничники совместно с представителями НАК "Нафтогаз Украины", "Черноморнефтегаза", военной прокуратуры, прокуратуры АР Крым, Главного управления Национальной полиции в АР Крым, Государственного геологического контроля, экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и с участием постоянного представителя президента Украины в АР Крым провели обследование всех месторождений в северо-западной части Черного моря – Штормовое, Архангельское, Голицинское, Одесское.

Целью выхода межведомственной группы была проверка полученной информации об активизации деятельности на некоторых участках Черноморского шельфа, перемещении аннексированных Россией самоподъемных плавучих буровых установок, поставке дополнительного оборудования, что может свидетельствовать о проведении незаконной деятельности по добыче оккупационными властями Крыма природных ресурсов, принадлежащих Украине.

В ГПСУ напомнили, что в декабре 2016 года на основании работы аналогичной межведомственной группы был составлен акт о выявленных правонарушениях в И(м)ЭЗ Украины, что было положено в основу судебных исков и сейчас рассматривается в международных судах.

Однако тогда агрессивно провокационные действия СКР "Пытливый" ЧФ РФ не позволили кораблю морской охраны приблизиться к другим месторождениям, кроме Одесского.

Кроме того, ровно год назад, при переходе КрМО "Поділля" через Каркинитский залив и в дальнейшем по мере приближения к Голицынскому и Одесскому газовым месторождениям, вооруженные силы РФ применили истребитель и корабли ВМС. Су-24 опасно маневрировал на малой высоте, а СКР "Сметливый" с наведенной на пограничный корабль артиллерийской установкой и СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ шли на сближение, создавая предпосылки к навигационным событиям.

На этот раз корабль морской охраны "Григорий Куропятников" смог обследовать около 20 объектов на четырех месторождениях.

"В очередной раз зафиксировано наличие вооруженных людей, которые при приближении корабля Морской охраны занимали боевые позиции, а иногда и просто демонстративно, не скрываясь, наводили оружие в сторону корабля. При радиоопросе экипажа буровых платформ персонал признал их принадлежность Российской Федерации и утверждал, что они находятся в нейтральных водах, не нарушая законов. Однако проведение работ по добыче газа не подтверждали", - сообщили в пограничной службе.

В то же время специалисты НАК "Нафтогаз Украины" и "Черноморнефтегаза" показали, что на нескольких МСП есть оборудование, наличие которого свидетельствует о проведении работ по обновлению, переустановке или ремонту механизмов и приборов, а значит, что они использовались для буровых работ. Вместе с тем на СПБУ "Крым-1" (переименована "Украина") на Одесском газоконденсатном месторождении зафиксирован процесс бурения скважины.

"Действуя в рамках законодательства Украины и норм международного права, корабль морской охраны предупредил все объекты на всех месторождениях о фиксации правонарушения с их стороны и недопустимости продолжения незаконной деятельности в И(м)ЭЗ Украины", - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ заявили, что с появлением в районе Одесского месторождения СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ корабль морской охраны "Григорий Куропятников", в соответствии с требованиями международной конвенции, уведомил его о наличии вооруженных людей на сооружениях и объектах для соответствующего реагирования. От предложенной помощи со стороны украинских пограничников, в случае необходимости срочного реагирования на ситуацию, корабль ЧФ РФ отказался, ограничившись на этот раз рекомендацией держаться в стороне, не провоцируя и не оттесняя корабль морской охраны Украины.

По результатам обследования месторождений межведомственной группой составлен акт о выявленных правонарушениях, который передан для дальнейшего реагирования в военную прокуратуру.

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