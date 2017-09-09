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Антикоррупционные палаты вместо суда создать нереально, – Сытник

Антикоррупционные палаты вместо суда создать нереально, – Сытник
Артем Сытник / Фото: radiosvoboda.org

Это невозможно организовать ни с юридической, ни с логистической с точки зрения

09.09.17 385
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Формирование в обычных украинских судах антикоррупционных палат вместо создания специализированного антикоррупционного суда невозможно ни с логистической, ни с юридической точки зрения. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает ZN.UA.

По его словам, создание Высшего антикоррупционного суда определено Конституцией, и дискуссии в этом вопросе быть не может. В то же время, механизм создания этого суда не прописан.

"Предполагается, что в Верховном суде будет отдельная антикоррупционная палата, которая будет выполнять функцию последней инстанции для рассмотрения этих дел, но при этом должен быть создан отдельный независимый суд для рассмотрения дел о топ-коррупции в первой и апелляционной инстанциях. Но инициативой БПП предлагается создать палаты и в обычных судах для рассмотрения антикоррупционных дел! Это глупо и невозможно по ряду причин", – указал Сытник.

Первой причиной невозможности создания антикоррупционных палат директор Бюро назвал проблемы логистического характера.

"У нас 27 регионов. И нужно создать 27 палат в областных судах. Есть около 450 районных судов. То есть создавать такое количество палат – это нереальный по громоздкости и затратам проект. Зачем создавать такую громоздкую структуру, которая, возможно, в некоторых районах или областях годами работать не будет?", – отметил он.

Еще одной причиной Сытник считает неготовность многих украинских судей работать с делами, переданными НАБУ и САП.

"Представьте: судья слушал дела о разбое, грабеже – и вдруг пришли 25 видеокамер центральных каналов, 20 членов парламента и кричат, что судья негодяй! А тут еще пожаловали три действующих министра, вместо того, чтобы выполнять свои прямые служебные обязанности, пытаются взять на поруки подозреваемого по уголовному делу. Не все судьи готовы к таким процессам", – отметил он.

По словам директора, создание специализированного суда – это возможность найти судей, которые будут профессионально готовы к таким делам.

"А то, что предлагают депутаты БПП – это обман. Обман, который невозможно организовать с точки зрения ни юридической, ни логистической. Очень много манипуляций. Создание специализированного суда снимет все эти моменты", – заключил он.

Напомним, законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

О необходимости создании антикоррупционных судов неоднократно заявляли представители гражданского общества, директор НАБУ Артем Сытник, а также дипломаты ЕС и США.

В то же время, категорически против этой инициативы выступили глава Верховного суда Украины Ярослав Романюков, а также Высший совет правосудия.

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