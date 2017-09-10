АТО: под Красногоровкой погиб наш боец

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, другой получил ранения.

С 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки. Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березовой. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки. А почти в 22 часов в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки один наш военный погиб, один получил ранения.