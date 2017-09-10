На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей ожидается прибытие экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом пишет УНИАН.

По словам украинских пограничников, они намерены отобрать у Саакашвили паспорт, чтобы тот вернулся в Польшу для определения своего правового статуса.

Уже со вчерашнего вечера на пункте начали собираться сторонники грузинского экс-президента, в том числе народные депутаты, ветераны "Донбасса". Сторонники Саакашвили разбили палаточный городок. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты.

Сейчас на территории палаточного городка находятся около трех тысяч активистов.

Полиция работает в усиленном режиме.

Сейчас экс-губернатор находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию. В Жешув также прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

У пункта пропуска "Краковец" полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону палаточного городка сторонников Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал представитель львовской областной полиции Валерий Середа.

Неизвестных окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка остается спокойной.

Движение автомобилей, следующих через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через пункт пропуска.