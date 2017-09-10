Саакашвили собирается пересекать границу на Интерсити

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили собирается пересечь украинскую границу на поезде, а не через пропускной пункт "Краковец", как он планировал ранее. Об этом он заявил во время брифинга в Перемышле, передает РБК-Украина.

"Мы посоветовались. Вы знаете, у нас был план двигаться на "Краковец". Там сейчас собралось много людей поддержать меня. Но там есть и те "тушки", и вооруженные "титушки". И планы, которые были объявлены пособниками Администрации президента. Чтобы избежать провокаций, мы посоветовались и решили, что мы можем поехать сейчас на "Интерсити". Мы организуем, чтобы мы сейчас все вместе поехали пересекать границу", - сказал Саакашвили.

Напомним, по словам украинских пограничников, они намерены отобрать у Михеила Саакашвили паспорт, чтобы тот вернулся в Польшу для определения своего правового статуса.