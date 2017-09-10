Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник

Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник

Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник
Фото: УНИАН

Соответствующее указание якобы поступило от руководства Укрзализныци

10.09.17 1059
300

Укрзализныця дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глава Одесской ОГА Михеила Саакашвили не выйдет из вагона.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко, который находится в поезде, передает Украинская правда.

"Только что пришел проводник и сообщил: администрация поезда дала указание - пока Саакашвили не выйдет из поезда, он никуда не поедет. Это указание поступило от УЗ относительно конкретного поезда, в котором мы сейчас находимся", - сообщил он.

Деревянко добавил, что у Саакашвили есть билет на этот поезд и он имеет полное право в нем находиться.

В свою очередь экс-депутат Егор Фирсов сообщил, что "от полиции поступила информация, что в поезде есть лицо, которому не разрешен въезд в Украину".

"Наш поезд отправится, если это лицо покинет поезд", - отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказался от планов пересекать границу через пункт-пропуска "Краковец" из-за возможных провокаций и собирается въехать в Украину на поезде "Интерсити".

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Саакашвили собирается пересекать границу на ИнтерситиВ "Краковце" ждут СаакашвилиУ Саакашвили есть "план Б" возвращения в Украину

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 26682
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 12497
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 5012
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5342
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2382
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1556
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3642
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 6282 / 7257
  2. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 5297 / 7072
  3. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 4737 / 6288
  4. Российская делегация в ООН изменила стиль общения, – Ельченко 3704 / 4300
  5. СМИ показали жизнь в Донбассе спустя три года оккупации 2412 / 4188
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1788 / 60283
  7. Киев на ощупь. Город, который не отберут 1281 / 3097
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 43 / 7257
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 20 / 60283
  3. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 19 / 7072
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 14 / 3097
  5. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 9 / 1438
  6. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 8 / 6288
  7. Антикоррупционные палаты вместо суда создать нереально, – Сытник 6 / 691
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.