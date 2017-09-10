Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник

Укрзализныця дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глава Одесской ОГА Михеила Саакашвили не выйдет из вагона.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко, который находится в поезде, передает Украинская правда.

"Только что пришел проводник и сообщил: администрация поезда дала указание - пока Саакашвили не выйдет из поезда, он никуда не поедет. Это указание поступило от УЗ относительно конкретного поезда, в котором мы сейчас находимся", - сообщил он.

Деревянко добавил, что у Саакашвили есть билет на этот поезд и он имеет полное право в нем находиться.

В свою очередь экс-депутат Егор Фирсов сообщил, что "от полиции поступила информация, что в поезде есть лицо, которому не разрешен въезд в Украину".

"Наш поезд отправится, если это лицо покинет поезд", - отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказался от планов пересекать границу через пункт-пропуска "Краковец" из-за возможных провокаций и собирается въехать в Украину на поезде "Интерсити".