В оккупированный Крым приехали французские депутаты

Тьерри Мариани и Николя Дюик будут наблюдать за выборами "губернатора" Севастополя

В оккупированный Крым прибыли французские депутаты Тьерри Мариани и Николя Дюик. Об этом сообщил глава так называемого "госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений" Заур Смирнов, передает РИА Новости.

"В Крым прибыли с визитом депутаты французского парламента Тьерри Мариани и Николя Дюик. Их присутствие подчеркивает статус полуострова как субъекта Российской Федерации и обеспечивает международное признание данного факта", — заявил Смирнов.

Французские депутаты намерены посетить Севастополь, где в качестве наблюдателей примут участие в общероссийском дне голосования.

На полуострове проходят выборы "губернатора" города Севастополя, а также довыборы в крымский "парламент" и ряд муниципалитетов.