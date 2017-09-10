В Одессу зашел турецкий десантный корабль

"Байрактар" пробудет с дружеским визитом в Украине до 12 сентября

В порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турецкой Республики - большой десантный корабль "Байрактар" с курсантами академии ВМС Турции на борту. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия.

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По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турецкой Республики проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств. Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги. Кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

Планируется, что корабль "Байрактар" будет находиться в Одессе до 12 сентября.