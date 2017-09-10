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Главная » Страна » В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погиб ребенок

В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погиб ребенок

В Киеве произошел пожар в многоэтажке, погиб ребенок
obozrevatel.com

С 9-го этажа здания эвакуировали женщину и двоих детей

10.09.17 60
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В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Симиренко, 24. Возгорание произошло на восьмом этаже 9-этажки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно сообщению, погиб 5-летний мальчик.

По прибытии на место происшествия спасатели провели разведку и установили, что в квартире находятся люди. Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчины, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину.

Также с 9-го этажа эвакуировали женщину и двоих детей.

К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 работника личного состава, - говорится в сообщении.

Причины пожара пока неизвестны.

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