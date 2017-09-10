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<span class="label red">Видео</span> День в АТО прошел без потерь среди украинских военных
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео День в АТО прошел без потерь среди украинских военных

Российско-оккупационные группировки продолжили активные обстрелы позиций украинской армии

10.09.17 21
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Сегодня в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжили активные обстрелы позиций украинской армии в основном на Приморском и Донецком направлениях.

С начала суток потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, с полуночи боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевской промзоны. А из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг 4 раза бил по украинским укреплениям в окрестностях Зайцево.

На Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. Здесь российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также сегодня под вражеским огнем оказались наши позиции у Талаковки, Лебединского и Старогнатовки.

На Луганском направлении противник выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковского.

Всего с полуночи боевики 20 раз нарушили перемирие.

Учитывая, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали огонь.

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